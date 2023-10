PRONG : State Of Emergency

PRONG c’est du Metal, que l’on nomme parfois groove metal, parfois alternative metal, mais c’est surtout de l’originalité depuis 1986. Une longévité incroyable que porte, défend et pousse chaque jour le frontman Tommy Victor. « State of Emergency » est le 13ème album du combo. Il reprend pas mal les techniques et gimmicks de ce qu’on attend d’un album de PRONG. Sans être le plus original de la discographie du groupe, plusieurs single sont tout de même incroyable effiace.

Pourquoi écouter:

– Le style original

– L’efficacité des riffs

– Le groove