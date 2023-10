POWERWOLF présente le single « Wolves Of War »

Communiqué: POWERWOLF est sans conteste l’artiste allemand le plus actif et le plus performant ! Plus tôt dans l’année, les loups l’ont prouvé une fois de plus en inscrivant une nouvelle étape clé dans leur carrière, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le secteur de la musique live. En effet, le groupe a utilisé la réalité augmentée lors de sa performance en tête d’affiche au Summer Breeze. Ce succès a été confirmé par la sortie de l’album Call Of The Wild, ainsi que de l’album spécial Interludium.

Alors que 2023 – l’une des années les plus chargées et les plus fructueuses de l’histoire du groupe – touche à sa fin, POWERWOLF s’apprête à terminer sa tournée d’une manière grandiose en apportant son incroyable présence scénique dans cinq villes d’Allemagne et des Pays-Bas. POWERWOLF sera présent à Düsseldorf, Ravensburg, Bamberg et Leipzig, ainsi qu’au Rock Circus Festival de Den Bosch. La messe du Metal sacré débutera le 31 octobre avec pour invités spéciaux LORD OF THE LOST, SERENITY et BEYOND THE BLACK.

Se préparant à célébrer ses performances inégalées aux côtés de ses fans, le quintette a récemment publié une toute nouvelle lyric video pour illustrer la chanson « Wolves Of War », extrait de son album spécial acclamé par la critique, Interludium.

POWERWOLF est sans aucun doute l’un des groupes de Heavy Metal les plus célèbres et les plus prospères de la dernière décennie. De multiples entrées en tête des classements d’albums, des disques d’or et de platine, des concerts à guichets fermés dans les arènes, ainsi que des têtes d’affiche dans les plus grands festivals ont pavé leur chemin. En moins de 20 ans d’histoire, POWERWOLF s’est hissé au plus haut niveau du Heavy Metal.