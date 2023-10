MOTOCULTOR 2024 : Des noms et la Billetterie ouverte

L’organisation du MOTOCULTOR a annoncé les premiers noms de son édition 2024 et l’ouverture de sa billeterie.

A l’affiche: ARCHITECTS – AFTER THE BURIAL – CATTLE DECAPITATION – CLUTCH – KVELERTAK – LES SHERIFF – LITURGY – THE BLACK DAHLIA MURDER

Billetterie: https://motocultor.seetickets.com/content/billetterie