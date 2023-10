Monnekÿn dévoile une vidéo pour « Release the Tribe »

Communiqué: Monnekÿn est un groupe de Fusion qui mélange plusieurs styles (Neo Metal, Grunge, Trap). Il est composé de sept membres: deux chanteurs (Louis Emrys, Gubs), deux guitares (Sonny Floresta, Cédric), une basse (Nash), une batterie (Kron) et un sampler (Meder DZ).

Initialement le groupe se forme en 2014 sous le nom d’ « AyA » avec les deux chanteurs et les deux guitaristes actuels. Le groupe ne fera que deux concerts avant de se séparer pour un temps.

En 2021 le groupe se forme de nouveau sous le nom de « Monnekÿn » en recrutant les trois autres membres. Très vite les idées et les compos se font de plus en plus concrètes.

Monnekÿn revendique des influences inspirées du grunge, de la scène Néo métal des années 2000 et de la trap Métal..