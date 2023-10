Mike Portnoy de retour dans DREAM THEATER

Après 13 ans de séparation, DREAM THEATER vient d’annoncer le retour de Mike Portnoy à la batterie. Voici le commuqniué traduit qui a.été publié hier (25 octobre) par le groupe:

« Nous sommes ravis d’annoncer le retour du batteur Mike Portnoy au Dream Theater ! Nous allons entrer en studio pour commencer à travailler sur notre 16ème album studio et le premier avec MP depuis Black Clouds & Silver Linings en 2009 !

«Je comprends la décision de Dream Theater de récupérer Mike Portnoy à ce moment-là. Comme cela a été dit dès le premier jour, ma place n’était pas de remplir tous les rôles que Mike occupait dans le groupe. Je devais jouer de la batterie pour aider le groupe à continuer. Mon rôle principal consistant à assurer le bon fonctionnement de notre spectacle live tous les soirs a été une expérience intense et enrichissante. Heureusement, j’ai eu l’occasion de jouer de la musique avec ces musiciens emblématiques, ainsi que de vivre des moments amusants mêlés d’humour. J’ai aussi beaucoup aimé passer beaucoup de temps avec l’équipage. Et puis il y a la victoire au GRAMMY®, qui a été incroyablement satisfaisante. Aux fans : merci beaucoup d’avoir été incroyables avec moi. Je chéris les photos que j’ai de vous tous en train de perdre la tête et de vous amuser. Enfin, j’aime vraiment le groupe, l’équipe et le management et je leur souhaite, ainsi qu’à toute l’organisation, tout le meilleur.» Mike Mangini

« La batterie de Mike Mangini est surnaturelle et je suis extrêmement reconnaissant pour le temps qu’il a passé avec nous au Dream Theater. Je suis très fier de toute la musique incroyable que nous avons créée ensemble et qui a culminé avec notre première victoire aux GRAMMY l’année dernière et des innombrables moments magiques que nous avons partagés sur scène au cours des 13 dernières années. Je lui souhaite tout le succès possible dans ses futurs projets musicaux. Je suis incroyablement excité d’accueillir à nouveau Mike Portnoy dans Dream Theater ! En tant que membre fondateur original, ami de longue date et batteur incroyablement talentueux et créatif, je sais que son retour apportera un esprit, une passion et une énergie renouvelés à DT que nous tous, y compris nos fans, accueillerons avec joie. J’ai hâte de retrousser nos manches et de retourner ensemble en studio ! » John Petrucci

« C’est formidable d’être de retour en forme avec notre batteur d’origine Mike Portnoy. Nous avons commencé à jouer ensemble sous le nom de Majesty il y a près de 40 ans et je suis impatient de voir ce que cette prochaine phase de Dream Theater créera pour l’avenir. Je ne souhaite que le meilleur à Mike Mangini pour tout le sang, la sueur et les larmes qu’il a mis dans DT au cours de ses 13 années au sein du groupe. » John Myung

« Avoir Mike Mangini avec nous toutes ces années a été tout simplement une aventure formidable. Il est l’un des batteurs les plus étonnants et naturellement doués avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. Merci Mike. La vie est une aventure très étrange et je suppose que c’est ce qui la rend d’autant plus intéressante et toujours engageante. Le retour de Mike Portnoy dans le groupe est exactement là où nous et les choses devrions être. Les choses ont tendance à boucler la boucle et dans ce cas, cela est parfaitement logique. Je suis enthousiasmé par la perspective de réunir cette gamme classique de DT. Je peux dire avec une confiance absolue que ce sera la dernière incarnation de DT avec de nombreux chapitres encore à écrire dans notre avenir. En avant et vers le haut les gars !! Bon retour député.» James Labrie

« Mike Mangini est l’un des batteurs les plus exceptionnels au monde et je me sens privilégié que nous ayons pu créer tout un ensemble d’œuvres avec lui. Je serai toujours reconnaissant pour le temps que nous avons partagé dans l’univers Dream Theater. Nous sommes très heureux de réunir la grande famille de Dream Theater. Il existe une résonance d’esprit et de vision unique qui va au-delà des mots dans notre relation avec Mike Portnoy. Sur scène et en dehors, on ne peut nier la magie qui se produit lorsque nous sommes ensemble. Je suis reconnaissant que nous ayons l’opportunité de travailler à nouveau ensemble en tant que Dream Theater et j’ai hâte de partager notre enthousiasme et notre passion avec nos incroyables fans pendant longtemps encore. » Jordan Rudesse

« Je suis rempli de joie de rentrer chez moi et de retrouver mes frères ! Il y a tellement d’histoire partagée entre nous tous… tellement de souvenirs, tellement de musique… penser que nous approchons de 40 ans depuis le début de ce voyage ! L’idée de créer de la nouvelle musique ensemble est tellement excitante et j’ai absolument hâte de prendre la route et de jouer en live pour une toute nouvelle génération de fans qui n’avaient jamais pu voir cette programmation auparavant… Il n’y a rien de mieux qu’à la maison !! » Mike Portnoy