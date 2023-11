Mick Mars (ex-Mötley Crüe) dévoile le titre solo « Loyal To The Lie » en vidéo

L’ex-Mötley Crüe, Mick Mars, vient de lancer son premier titre solo à découvrir ci-dessous en vidéo. Il s’intitule « Loyal To The Lie ».

L’album dont il est tiré, intitulé « The Other Side Of Mars » sera dans les bacs le 23 février.

“The Other Side Of Mars” track listing:

01 – “Loyal To The Lie”

02 – “Broken On The Inside”

03 – “Alone”

04 – “Killing Breed”

05 – “Memories”

06 – “Right Side Of Wrong”

07 – “Ready To Roll”

08 – “Undone”

09 – “Ain’t Going Back”

10 – “LA Noir”