LIFESICK : signature chez Metal Blade Records et nouvel EP en Janvier

Communiqué: Formé au Danemark en 2015, Lifesick est un condensé de brutalité et d’authenticité. Un mélange explosif de sonorités dévastatrices et de breakdowns modernes sur fond d’influences death metal. Aujourd’hui, le groupe rejoint Metal Blade Records et annonce par la même occasion la sortie d’un EP, Love and Other Lies, le 12 Janvier. Le tout avec un titre inédit : « Rude Awakening » (qui voit la participation de Mark Whelan de Fuming Mouth).

« Nous sommes fiers de vous annoncer notre signature avec Metal Blade Records et de vous présenter le single de notre prochain EP. Nous avons toujours été de grands fans de Fuming Mouth. Nous pensions que Mark serait parfait pour ce titre et nous avons été incroyablement honorés qu’il répondre immédiatement par l’affirmative. Love and Other Lies est notre projet le plus personnel à ce jour. L’EP évoque l’idée que l’amour n’est pas forcément toujours positif et que même les personnes a qui nous faisant le plus confiance peuvent nous blesser ou nous pouvons les blesser. Cet EP donne le ton de notre prochain album que nous prévoyons d’enregistrer courant 2024. Attendez vous à quelque chose de direct, d’honnête et de brutal. » (Lifesick)

Love and Other Lies sera disponible le 12 Janvier 2024. Les trois titres qui le composent (« Every Unpleasant Emotion », « Rude Awakening » et « Reverse Birth ») ont été produits et mixés par Jacob Bredahl (Dead Rat Studio – Aarhus, Danemark) et masterisés par Brad Boatright. Deux guests font leur apparition sur cet EP : Mark Whelan (Fuming Mouth) et Todd Jones (Nails).