Interview de ONE LIFE ALL IN pour l’album « Eye Of The Storm »

Le combo originaire de Lyon, mais qui a la particularité d’avoir comme frontman Don Foose, que l’on connait pour avoir emmené THE SPUDMONSTERS dans les années 90s, vient de sortir il n’y a pas trop longtemps l’album « Eye Of The Storm ». Un univers hardcore engagé, bourré d’énergie et qui est bâti pour l’international. Il nous fallait en savoir plus et c’est Clem le guitariste de ONE LIFE ALL IN qui a bien voulu répondre à nos questions par téléphone. Partager : Tweet





Reddit

Partager sur Tumblr

Articles similaires