HELLFEST 2024 : Les premiers noms et des Pass 4 Jours en vente

Communiqué: WELCOME TO INFERNOPOLIS !

Hellbangers, Il est temps de vous annoncer la dernière session de vente des pass 4 jours… et de vous donner en avant-première le groupe qui clôturera le festival sur la Mainstage 1 : les FOO FIGHTERS !

Nous vous offrons par la même occasion, les premiers groupes qui se seront au rendez-vous de cette édition 2024 :

QUEENS OF THE STONE AGE – THE OFFSPRING – MEGADETH DROPKICK MURPHYS – ROYAL BLOOD – BAD OMENS

ALL THEM WITCHES – BABYMETAL – BIOHAZARD – BRUCE DICKINSON – BRUJERIA – BRUTUS – DARK TRANQUILLITY – DIMMU BORGIR – ETERNAL CHAMPION – FU MANCHU – KORPIKLAANI – KVELERTAK – MADBALL – NOVA TWINS – RHAPSODY OF FIRE – SATYRICON – THE INTERRUPTERS

Il nous restera plus de 160 groupes à vous annoncer d’ici la fin de l’année (soyez rassurés on en a encore sous le pied !)

➡️ Rendez-vous ce mercredi 25 octobre 2023 à 13h00 pour la « last wave » des pass 4J sur tickets.hellfest.fr