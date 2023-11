ENDSEEKER : un clip pour la sortie de Global Worming

Communiqué: Amateurs de death metal old-school et de (vers) zombies : Endseeker sort son quatrième album aujourd’hui. Avec Global Worming, les allemands entendent bien livrer une bonne dose de ce qu’ils savent faire de mieux : du gras et du sale. Un nouvel opus composé de neuf titres que le groupe accompagne d’une vidéo pour le titre éponyme. Après « Violence Is Gold » et « Hell Is Here », découvrez donc le clip de « Global Worming ».

« Le tournage était hilarant ! Nous avons passé une journée et demi en compagnie d’Alex Dietz (Heaven Shall Burn) et de Philipp Hirsch (Amon Amarth, Dew Scented, Heaven Shall Burn, etc.) pour mettre tout ceci en boîte et nous y avons pris beaucoup de plaisir. L’idée était de faire une vidéo imitant un film de série B au rendu très cheap. En y ajoutant évidemment son lot d’effets spéciaux ringards et de costumes gênants. Nous aimons vraiment le résultat final et surtout le fait qu’il montre que le death metal n’a pas toujours besoin d’être mortellement sérieux. » (Endseeker)

Le death metal est le grand mort-vivant des sous-genres : il se lève, encore et encore, pour prendre sa revanche sur les humains avec un maximum de violence. Adeptes des zombies et maîtres de la brutalité old school, les Allemands d’Endseeker se sont rapidement forgés une solide réputation dans la scène européenne.

De son premier album Flesh Hammer Prophecy (2017) à The Harvest qui sortait chez Metal Blade en 2019, en passant par l’acclamé Mount Carcass deux ans plus tard, Endseeker a élaboré une formule si redoutable que son ascension vers la gloire semble presque inéluctable. Mais comme tout le monde, la formation allemande a été stoppée dans son élan par le Covid et ses conséquences. Alors que cette pandémie s’estompe, Endseeker est prêt à revenir avec son disque le plus percutant à ce jour : Global Worming. Le résultat prend la forme de neuf pistes d’un death metal old-school versatile. Enregistré en compagnie de Eike Freese, Global Worming est un disque à la production monstrueuse dont le seul but est de refléter les horreurs du monde actuel. Brutal et accrocheur.