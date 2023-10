EKTOMORF nouvel album, nouveau single

EKTOMORF sortira son nouvel album intitulé « Vivid Black » le 8 décembre prochain via AFM Records. Le groupe en profite pour dévoiler le nouveau single « I’m Your Last Hope » via une vidéo disponible ci-dessous.

Vivid Black track listing:

01 – I’m Your Last Hope (The Rope Around Your Neck)

02 – Die

03 – Never Be the Same Again

04 – I Don’t Belong to You

05 – Fade Away

06 – You and Me

07 – Vivid Black

08 – The Best of Me

09 – You Belong There

10 – REM