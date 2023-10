EIGHT SINS publie une vidéo pour « Cops Panic »

EIGHT SINS vient de publier une vidéo pour le titre « Cops Panic ». Il s’agit du 2ème extrait du nouvel album « STRAIGHT TO NAMEK »

Communiqué: BEERS & MOSHPIT !!

Deux mots qui définissent parfaitement Eight Sins.

Groupe de Thrash Hardcore fondé en 2006 par une bande de potes animés par la même passion et le même objectif : donner le meilleur sur scène quoiqu’il arrive.

Grandement influencé par le Thrash américain ainsi que le New-York Hardcore, la musique d’Eight Sins est rapide, lourde, précise et taillée pour le live. Après plus de dix ans d’existence, cinq enregistrements studio, plusieurs clips originaux et de nombreux concerts en Europe, le groupe s’est forgé une solide réputation dans la scène Hardcore-Metal française.

Ce qui lui aura notamment permis de partager l’affiche avec de grands noms comme Sepultura, Walls of Jericho, Agnostic Front, Terror, Municipal Waste, Madball, Sick of it All, Unearth, Black Bomb A ou encore Lofofora… et également de se produire au Hellfest.

A chaque concert la même intensité et énergie, Eight Sins envoi son set avec rage et passion. C’est au moment de monter sur scène que la fête commence et personne n’en sortira indemne !!

Discographie :

– Straight Hate, Album (2008)

– Blood of Revenge, Split CD (2009)

– World of Sorrow, Album (2013)

– Serpents, Album (2016)

– It’s a Trap, EP (2018)