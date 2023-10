DRAGONFORCE annonce son nouvel album

Communiqué: Les pionniers du Power Metal extrême DRAGONFORCE, nommés aux Grammy Awards, sortiront leur nouvel album Warp Speed Warriors le 15 mars 2024 chez Napalm Records ! Le groupe légendaire, composé des guitaristes virtuoses et membres fondateurs Herman Li et Sam Totman, du chanteur Marc Hudson, de la bassiste Alicia Vigil et du batteur Gee Anzalone, s’apprête à sortir son album le plus ambitieux et novateur à ce jour. Sur Warp Speed Warriors, DRAGONFORCE explore un large éventail de styles musicaux, faisant évoluer ses sonorités tout au long de ce voyage musical passionnant tout en restant fidèle à ses racines. Aujourd’hui, le groupe dévoile « Power of the Triforce », un nouveau single et avant-goût de ce qui nous attend, inspiré de l’univers du jeu Zelda !

Herman Li à propos de « Power of the Triforce » :

« Nous sommes ravis de dévoiler notre nouveau titre, un hommage puissant à l’une de nos franchises de jeux vidéo préférées : Zelda ! Nous sommes impatients de voir les amateurs de Metal découvrir quelque chose de spécial dans ses profondeurs. Accrochez-vous, car nous nous préparons à déclencher cette aventure sonore en live lors de nos prochaines tournées ! »

Herman Li à propos de Warp Speed Warriors :

« Après quatre ans d’incubation créative, nous sommes ravis de sortir ce que nous pensons être notre album le plus ambitieux et le plus grandiose à ce jour. Warp Speed Warriors présente de multiples facettes de nos capacités artistiques, et nous invitons les aficionados du Metal de tous horizons à découvrir quelque chose de captivant sous ses différentes couches. Nous sommes impatients de partager ce chapitre de notre voyage musical avec vous, ça va être ÉPIQUE ! »

Époustouflant, le titre d’ouverture « Astro Warrior Anthem » est à la hauteur de la réputation de DRAGONFORCE en tant que groupe au développement le plus rapide du monde, captivant et étourdissant l’auditeur dès le début avec des solos de guitare délivrés à une vitesse extrême. Le titre « Power of the Triforce », inspiré de Zelda, maintient le volume à un niveau élevé avant que DRAGONFORCE le diminue temporairement sur la ballade « Kingdom of Steel ». Des rythmes de batterie rapides et des guitares palpitantes portent l’entraînant « Burning Heart », tandis que les chants de « Space Marine Corp » sont accompagnés d’un refrain fort et entraînant. Les influences électroniques de l’hymne Power Metal grandiose « The Killer Queen » hypnotisent, tandis que la voix du chanteur Marc Hudson s’élève vers les cieux. Sur « Doomsday Party », les influences rock des années 80 rencontrent des paysages sonores de jeux vidéo rétro captivants et des solos de guitare épiques, à la manière de DRAGONFORCE. Le dernier morceau original de Warp Speed Warriors, « Pixel Prison », est suivi de la reprise inattendue mais brillante de « Wildest Dreams (Taylor’s Version) » de TAYLOR SWIFT en tant que titre bonus qui conclut cette aventure épique.

Warp Speed Warriors a été produit, mixé et masterisé par Damien Rainaud aux studios Mix Unlimited à Los Angeles, avec Sam Totman et Herman Li. Cet album est une expérience d’écoute inégalée et innovante qui perpétue l’héritage du groupe avec des chansons qui deviendront, sans l’ombre d’un doute, des classiques instantanés dans et au-delà des canons de DRAGONFORCE.