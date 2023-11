CHILDREN OF BODOM, sortie d’un album live posthume

Communiqué:

Le 15 décembre 2019, CHILDREN OF BODOM donne son dernier concert à Helsinki.

Un événement baptisé « A Chapter Called Children of Bodom » qui marque la dissolution du groupe.

En 2020, Alexi Laiho et Daniel Freyberg décident de poursuivre l’aventure sous le nom de Bodom After Midnight, mais, malheureusement, Alexi – membre fondateur et auteur/compositeur de C.O.B – meurt le 29 décembre 2020.

Réalisé avec la bénédiction de la succession de feu Alexi Laiho, cet album live complète donc la riche carrière de ce groupe qui a marqué à jamais l’histoire du metal !

Formé en 1993 à Espoo, en Finlande, sous le nom d’Inearthed, en 16 ans d’existence, CHILDREN OF BODOM a sorti dix albums studio,

deux live, deux EP, deux compilations et un DVD.

A la séparation du groupe en 2019 le line-up était le suivant :

Alexi Laiho : lead guitar, chant

Jaska Raatikainen : batterie

Henkka Seppälä : basse

Janne Wirman : claviers

Daniel Freyberg : guitare rythmique

« A Chapter Called Children of Bodom (Final Show in Helsinki Ice Hall 2019)« CD, double vinyle noir & digital Editions limitées : Double vinyle rouge marbré Double vinyle rouges avec des éclaboussures noires Sortie le 15 décembre 2023 https://childrenofbodom.lnk.to/AChapterCalledC.O.B