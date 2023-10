CARNIFEX : Necromanteum

Depuis 2005, CARNIFEX fait partie des combos de premier plan sur la scène Deathcore. Le groupe s’est taillée une belle réputation internationale et surtout depuis quelques années où il a su attirer une masse de fans de plus en plus nombreuse. « Necromanteum » ne déroge pas à la règle de ce Deathcore ultra violent. C’est précis, puissant, massif. Les synthés donnent un aspect toujours plus cinématographique aux ambiances que le groupe réussit à imposer clairement tout au long de ce nouvel opus. Scott Lewis au chant, impose toujours autant de variété renforçant une nouvelle fois la violence du combo.

Pourquoi écouter:

– L’ultra violence

– La précision chirurgicale

– La production massive