BLACK SABBATH annonce un coffret picture-discs

Communiqué : Black Sabbath est fier d’annoncer la sortie de « Hand of Doom », un nouveau coffret vinyle « picture disc » présentant huit des albums classiques du groupe, sortis entre 1970 et 1978.

Limité à seulement 3 000 exemplaires, « Hand of Doom » sortira le 1er décembre en exclusivité via BMG en dehors de l’Amérique du Nord.

Plus d’infos : https://blacksabbath.tmstor.es/product/123182