Betraying The Martyrs : en concert au Trabendo le 27.01.24

Communiqué: Betraying The Martyrs revient pour un concert d’adieu au Trabendo le samedi 27 janvier 2024, accompagnés d’As They Burn, Solitaris et d’un dernier guest à venir.

L’impact de Betraying The Martyrs depuis 15 ans est indéniable, tant aux États-Unis (13 tournées !), qu’en Europe (15 tournées !) ou que dans le reste du Monde. Le groupe a tourné sans relâche pour défendre sa musique et ses idéaux, offrant des shows d’une rare intensité qui l’a amené à conquérir les festivals les plus prestigieux : Graspop, Full Force, South by South West, jusqu’au Midi Festival en Chine et bien sûr le Hellfest à trois reprises.

En 2021, le groupe est revenu plus fort que jamais avec un nouveau chanteur, Rui Martins, et un nouveau single intitulé « Black Hole » qui comptabilise plus de 10 millions de streams. Après une dernière tournée en France, BTM a décidé de terminer en beauté en offrant deux derniers titres, « Irae » et « The Veil », ainsi qu’un ultime show qui s’annonce chargé en émotions et en surprises, le 1000ème de la formation.

Une occasion unique de saluer Betraying The Martyrs une dernière fois, à ne manquer sous aucun prétexte !