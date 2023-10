BEARTOOTH : The Surface

BEARTOOTH est un comboa à part car il est surtout le projet d’un seul homme, Caleb Shomo, qui n’hésite pas à endosser tous les rôles lorsqu’il s’agit de composer un nouvel album. Ce cinquième album est dans la lignée de tout ce qui a été produit jusqu’à présent. Un mélange singulier et unique de différent style pour un tout, moderne et rythmé. C’est à la fois énergique et passionné, bourré d’émotions et de groove. Ca touche un public assez large et les mélodies « catchy » sont omniprésentes.

Pourquoi écouter:

– L’énergie

– La qualité des compositions

– Ce mélange moderne de toutes les scènes