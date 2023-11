ALICE COOPER dévoile une vidéo de « Dead Don’t Dance » pour Halloween

Communiqué:

Alice Cooper diffuse sont tout nouveau clip « Dead Don’t Dance » juste à temps pour Halloween !

Issu de « Road » son très largement acclamé dernier album studio et l’un des préférés des fans, « Dead Don’t Dance » montre Alice Cooper et les membres de son groupe en grande forme ! La vidéo originale donne un aperçu envoûtant des coulisses, avec des images inédites d’Alice Cooper et de son groupe, sur la route.

Pour accompagner la sortie de la vidéo et du single, le filtre « Road » est lancé sur Facebook, Instagram et TikTok. Les fans peuvent désormais partir en voyage avec l’artiste du Rock and Roll Hall of Fame et faire partie de la pochette de l’album.

Les fans peuvent également tester leurs connaissances et découvrir s’ils sont de vrais aficionados, en répondant au quiz « Road », qui sera lancé le 5 novembre.