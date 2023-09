Une nouvelle tournée européenne pour OF MICE & MEN

OF MICE & MEN sera en tournée en Europe cet hiver avec une date en France !

Of Mice & Men – UK + EU Tour 2023

w/ Caskets + Defects

20.11 DE – Munich, Backstage Halle

21.11 DE – Frankfurt, Das Bett

23.11 FR – Paris, Cabaret Sauvage

26.11 NL – Amsterdam, Melkweg

27.11 DE – Hamburg, Knust

28.11 DE – Koln, Luxor

30.11 UK – Manchester, Academy 3

01.12 UK – Glasgow, Slay

02.12 UK – Leeds, Stylus

04.12 UK – Nottingham, Rescue Rooms

05.12 UK – Stoke, The Sugarmill

06.12 UK – Birmingham, Institute 2

08.12 UK – Oxford, Academy 2

09.12 UK – Colchester, Arts Centre

10.12 UK – Norwich, Epic Studios

12.12 UK – Portsmouth, Wedgewood Rooms

13.12 UK – Bristol, The Fleece

14.12 UK – London, The Dome

Prenant toutes les questions créatives en main, le quatuor de Californie du Sud a autoproduit et conçu toutes les chansons de Tether, leur étonnant huitième album. Pauley a mixé et masterisé l’album tandis qu’Arteaga a conçu et peint les illustrations de l’album. Comme une légion d’auditeurs dévoués du monde entier s’y attendait, les guitaristes Phil Manansala et Alan Ashby, Aaron et Tino ont mis leur cœur et leur âme dans chaque note, créant un autre document sonore de leur vie.

OM&M jette un regard sobre sur la dépression, l’anxiété, la solitude et la peur existentielle, traversant l’obscurité et soulignant l’importance de la créativité comme baume pour la santé mentale. Une tempête sonore imposante se rassemble dans Of Mice & Men, mêlant l’éloquence exaltante du rock actif moderne à la dissonance atmosphérique du post-rock expérimental. Le groupe a d’abord émergé comme faisant partie d’une avant-garde de futurs hitmakers de rock agressif. Au fil des années, ils se sont distingués par leur musicalité, leur ambition créative et leur détermination résiliente.

L’album huit n’est pas moins ambitieux. Tether est ancré dans une méditation réfléchie sur ce que signifie se rassembler en tant qu’amis, pères de famille, artistes et membres d’un groupe. Que signifie être là pour les personnes qui dépendent de nous, sachant que nous ne pouvons pas les protéger pleinement des difficultés de la vie ?

Tether est la prochaine étape dans l’évolution d’OM&M, combinant leur son de base avec des conceptions sonores expérimentales et éthérées. Le processus créatif s’est concentré sur l’excitation de la découverte plutôt que sur des « objectifs » préconçus. Poursuivre les moments où l’insaisissable « facteur X » se révèle dans les chansons. Ces moments sont palpables dans des chansons comme « Integration », « Warpaint », « Enraptured » et « Indigo ».

Le noyau de Of Mice & Men depuis 2016 – Aaron, Alan, Tino et Phil – entretient un lien puissant avec leur public et entre eux, quels que soient les obstacles. Qu’il s’agisse d’un hymne puissant ou d’une confession atmosphérique, leurs chansons se traduisent dans des clubs intimes et des festivals massifs. « Il s’agit de créer des moments pour les gens », explique Pauley. « La musique est la bande sonore de la vie des gens. »