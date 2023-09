Robert Trujillo (Metallica) sur scène avec SUICIDAL TENDENCIES

SUICIDAL TENDENCIES faisait partie des groupes en première partie de METALLICA samedi dernier. Robert Trujillo qui a fait partie du line up de 1989 à 1995 a rejoint le groupe sur scène afin d’interpréter « I Saw Your Mommy ». A noter que c’est actuellement Tye Trujillo qui officie en tant que bassiste au sein de SUICIDAL TENDENCIES. Il y avait donc deux générations sur scène samedi dernier.