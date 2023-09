Plus que quelques places pour WHILE SHE SLEEPS à Paris

Le concert de WHILE SHE SLEEPS à Paris le 27 septembre est en passe d’être complet. Il ne reste quelques places en vente:

https://billetterie.bataclan.fr/fr/meeting/5135/while-she-sleeps/bataclan/27-09-2023/19h00





