Parfois un wall of death ne marche pas comme prévu… c’est ce que vient d’expérimenter le groupe australien Alpha Wolf lors de son concert le 11 septembre au Kentucky.

Top 10 wall of death fail compilations

It’s okay Kentucky we still love you pic.twitter.com/1pWZFUdASB

— Alpha Wolf (@AlphaWolfCVLT) September 12, 2023