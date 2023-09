KVELERTAK : Endling

« Endling » est le 5ème album du combo norvégien KVELERTAK qui s’est formé en 2007 et qui n’a cessé de progresser vers le devant de la scène internationale alors qu’il chante dans sa langue nationale. Un exploit, il faut l’avouer. Le groupe sans révolutionner ce qu’il a produit jusque là, est drôlement efficace et accrocheur avec ce nouvel opus. C’est plein d’énergie, touchant et ça vous prend aux tripes tout au long des 10 titres que composent « Endling ».

Pourquoi écouter:

– Rythmé et accrocheur

– Un style unique

– L’efficacité et la simplicité