Interview de SWARM pour le EP « MAD IN FRANCE »

Sortir un EP après deux albums et enchainer directement avec un troisième album ?! C’est ce que SWARM a décidé de faire en quelques mois. Il fallait en savoir plus ! Alors, juste le temps de prendre le téléphone, un peu plus en fait…, et voici ce qu’on pu apprendre. Interview !