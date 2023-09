IN YOUR FEST une 3ème édition le 27 avril 2024

La troisième édition du In Your Fest aura lieu le SAMEDI 27 AVRIL au Centre Culturel le Moustier (77400 Thorigny sur Marne).

Ouverture de la billetterie aujourd’hui sur le lien suivant :

https://www.helloasso.com/associations/in-your-fest-production/evenements/in-your-fest-3

QUI SEME LE ROCK RECOLTE LE METAL

Loudblast

Locomuerte

Dust In Mind

Asylum Pyre

Despite The End