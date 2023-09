DANKO JONES présente son single « Get High? »

Communiqué: Are you ready to rock? Do you want a good time?

Do you want to get high?

Si la réponse à une seule de ces questions est « oui » (ce qui devrait l’être), alors les rois incontestés du rock’n’roll vont vous satisfaire. La brigade d’élite dévouée au noble art des riffs, des mélodies et des hymnes rock DANKO JONES est prête à vous offrir tous les sons électriques dont vous pourriez avoir besoin !

Il reste une semaine avant la sortie du onzième et nouvel album studio du groupe ! Prévu pour le 15 septembre 2023 via AFM Records, Electric Sounds promet la sensation et les sonorités instantanées d’un classique. Précommandez votre exemplaire de ce must-have – qui fera partie de toute bonne collection d’albums rock – https://dankojones.com/pre-order/ !

Après avoir atteint les sommets des charts avec « Guess Who’s Back », le titre à l’énergie infectieuse « Good Time » a rapidement suivi le mouvement. Aujourd’hui, le groupe sort un nouveau single et un clip vidéo amusant pour illustrer « Get High? », en feat avec Damian Abraham de Fucked Up !

« Avec la légalisation de la marijuana, il était inévitable qu’une chanson telle que « Get High? » ne voie pas le jour », déclare le leader charismatique Danko Jones à propos de ce nouveau single. « Je ne pensais pas que notre groupe écrirait un hymne pour tous les camés. Damian Abraham du groupe Fucked Up nous a même rejoint pour répondre à ma question – Do you wanna get high? Sa réponse est « oui ». »

Retrouvez DANKO JONES en concert !

* Première partie assurée par Radkey

15.07.2023 DE Osnabrück / Talge Open Air

21.07.2023 NO Tromsø / Bukta Festival

22.07.2023 FI Laukaa / John Smith Rock Festival

04.08.2023 SE Ulricehamn / U-Port Musikweekend

11.08.2023 DK Horsens / Jailbreak Festival

18.08.2023 CH Plaffeien, Schwarzsee / Lac Noir Festival

14.11.2023 FI Helsinki / Tavastia

16.11.2023 NL Zwolle / Hedon*

17.11.2023 LU Luxemburg / Den Altier*

18.11.2023 BE Leuwen / Het Depot*

19.11.2023 NL Amsterdam / Melkweg*

21.11.2023 DK Copenhagen / Pumpehuset*

22.11.2023 NO Oslo / Rockefeller*

23.11.2023 NO Gothenburg / Pustervik*

24.11.2023 SE Stockholm / Debaser*

25.11.2023 SE Malmö / KB*

27.11.2023 NL Arnhem / Luxor Live*

28.11.2023 DE Köln / Essig Fabrik*

29.11.2023 DE Berlin / Festsaal Kreuzberg*

30.11.2023 DE Hamburg / Grosse Freiheit 36*

01.12.2023 DE Aschaffenburg / Colosal*

02.12.2023 DE Leipzig / Täubchenthal*

03.12.2023 UK Trecco Bay Holiday Park, Porthcawl / Planet Rockstock

05.12.2023 DE Lindau / Club Vauduville*

06.12.2023 CH Zürich / Dynamo*

07.12.2023 IT Mailand / Legend Club*

09.12.2023 FR Paris / Backstage by the Mill*

10.12.2023 NL Bergen Op Zoom / Gebouw*

12.12.2023 UK Bristol / Thekla*

13.12.2023 UK Glasgow / King Tuts*

14.12.2023 UK Nottingham / Rescue Rooms*

15.12.2023 UK Manchester / Rebellion*

16.12.2023 UK London / Garage*