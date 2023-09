DÅÅTH dévoile un nouveau single (ft. Per Nilson de Scar Symmetry)

Communiqué: Alors que Dååth commence le mastering de son prochain album prévu en 2024 chez Metal Blade Records, la formation de death metal progressif propose un nouveau single : « The Silent Foray« . Un titre de plus de six minutes sur lequel le groupe originaire d’Atlanta invite Per Nilson de Scar Symmetry. Dååth profite également de cet inédit pour introniser Rafael Trujillo (Obsidious, ex-Obscura) au poste de guitariste lead.

« The Silent Foray » a été mixé par Jens Bogren (Sepultura, At The Gates, Kreator, Dimmu Borgir) et masterisé par Tony Lindgren (Enslaved, Katatonia, Leprous, Wardruna). L’artwork a été réalisé par Adrian Baxter (The 69 Eyes, The Halo Effect, Paradise Lost).

« Deux grandes nouvelles pour Dååth aujourd’hui :Tout d’abord, nous venons de sortir une nouvelle chanson : « The Silent Foray ». Celle-ci est fortement inspiré de vieilles démos datant de 1999. Je pense que les fans de nos albums The Hinderers et de Futility devraient l’apprécier, en particulier son dernier acte où les couches de synthé et de guitare créent un climax épique, dense et effrayant. C’est un titre qui envoie, avec des riffs vraiment lourds, d’excellentes lignes vocales et un fantastique solo de Per Nilsson. Il est disponible en streaming partout. Check it out !

Par ailleurs, Rafael Trujillo nous rejoint officiellement au poste de guitariste. Durant l’été 2022, lorsque nous cherchions un guitariste pour « No Rest No End », Krimh m’a envoyé une vidéo Instagram d’un guitariste autrichien qui avait le même nom de famille qu’un des mecs de Metallica et m’a dit que nous devrions voir si ce gars était partant. J’avoue que j’étais quand même sceptique mais j’ai cliqué sur la vidéo et Rafael m’a littéralement bluffé. Aussitôt que je l’ai entendu jouer, j’ai voulu qu’il rejoigne le groupe. Et tout a commencé par son solo sur « No Rest No End ».

C’était si simple de travailler avec lui que nous avons, tout de suite, décidé de l’inviter aussi sur notre reprise de « The Philosopher ». « The Silent Foray » était le test final : nous lui avons demandé de nous aider à finir de composer ce titre qui apparaîtra sur notre prochain album. Le reste appartient à l’histoire.

Vous entendrez bientôt l’immense travail qu’il a accompli sur ce disque. Son style de jeu colle parfaitement avec Dååth. C’est incroyable ! Notre formation classique nous a aidés à nous rapprocher musicalement. D’autant qu’il a l’habitude de jouer avec certains des plus grands noms du tech death et il s’adapte à tous les genres qu’on peut lui proposer. C’est parfait pour ce groupe.