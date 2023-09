BRYMIR dévoile une vidéo pour « Seeds Of Downfall »

Communiqué: BRYMIR vient tout juste de dévoiler une performance vidéo pour « Seeds Of Downfall », extrait de son quatrième album Voices In The Sky sorti chez Napalm Records l’année dernière ! Avec plus d’un million de streams récoltés sur ses plus grands hits, plus de 100 000 vues YouTube de ses clips les plus populaires, et une tournée européenne aux côtés de FINNTROLL et SKÁLMÖLD à son actif, BRYMIR est au sommet de la scène Death Metal mélodique finlandaise. Cet automne, le quintette se produira au légendaire Tavastia Club de Helsinki, sa ville natale, aux côtés de ses homologues WOLFHEART et BEFORE THE DAWN, avant de rejoindre BATTLE BEAST en tournée à Harleem (Pays-Bas), dès le 22 novembre.

« Seeds Of Downfall » est le titre le plus agressif et lugubre de Voices In The Sky, et ne manque pas d’arrangements majestueux – fusionnant avec des choeurs héroïques, il rend compte de la brillante technique du groupe au meilleur de sa forme. Découvrez la captivante performance vidéo ci-dessous !

À propos de « Seeds Of Downfall », Viktor Gullichsen explique :

« En l’honneur du premier anniversaire de notre dernier album, nous vous présentons une vidéo pour le titre « Seeds Of Downfall ». C’est une performance filmée au Tavastia à Helsinki lors de la release party de Voices In The Sky (lorsque j’avais encore des cheveux). Tavastia est l’une de nos salles de concert préférées, et voir cette vidéo nous rappelle beaucoup de bons souvenirs de ce concert pendant lequel nous avons pu présenter notre travail aux gens. Souhaitons un bon anniversaire à notre album et faites exploser les vues de notre nouvelle vidéo ! »