WAR CURSE dévoile « Miracle Broker » en vidéo et annonce un nouvel album

War Curse sortira son troisième album « Confession » via Blacklight Media/Metal Blade Records, le 20 octobre prochain. Le groupe en profite pour dévoiler « Miracle Broker » en vidéo.

Communiqué: Avis aux amateurs de thrash metal : War Curse sortira Confession le 20 Octobre via Blacklight Media / Metal Blade Records. Le quintet originaire de l’Ohio propose d’ores et déjà un extrait de ce troisième album à venir avec « Miracle Broker ». Un morceau qui renvoie au télé-évangéliste Joel Osteens et à la « lumière divine » que ce dernier monnaie lors de shows démesurés retransmis aux heures de grande audience.

Formé en 2013, il n’aura pas fallu très longtemps à War Curse pour se construire une solide fan base. Ce fut chose faite dès 2015 avec Final Days, un premier album placé, tout comme son successeur Eradication en 2019, sous le signe du thrash metal old-school. En 2023, War Curse revient quelque peu transformé avec un son plus raffiné. Certains pourraient d’ailleurs affirmer que les dix titres de Confession sont en quelque sorte le Black Album de War Curse. S’appuyant sur l’expérience de sa décennie de carrière, le quintet se concentre ici sur le songwriting, le groove, la mélodie sans pour autant renier son approche musicale musclée.

Ayant vu ses plans de tournée tomber à l’eau en 2020 en raison de la pandémie, War Curse a passé de nombreux mois au purgatoire avant de décider de déterrer ses instruments et de se lancer dans la composition d’un nouvel album. En raison de cette incertitude sur le fait de pouvoir remonter sur scène un jour, War Curse a même envisagé la possibilité que ce disque à venir soit son chant du cygne. Dans un contexte si particulier et changeant, difficile de trouver chaque jour la motivation. War Curse a donc choisi de laisser les choses venir. L’écriture de Confession lui aura ainsi pris un an. Un laps de temps particulièrement bien mis à profit. « Nous avons enregistré les démos de chaque chanson deux ou trois fois. Nous nous sommes laissé porter par les expérimentations qui nous venaient en tête. Nous avons été bien plus critiques envers nous-mêmes s’agissant de l’écriture et de l’enregistrement que sur nos précédents albums. Nous voulions faire un album digne de ce nom et non une simple compilation de chansons. » (Justin Roth, guitare)

Une volonté qui se ressent d’ailleurs particulièrement dans « Miracle Broker », le premier single de Confession. Un titre direct aux airs de cavalcade mélodique ayant pour sujet de fonds les télé-évangélistes, le lavage de cerveaux et la manipulation.

« ‘Miracle Broker’ est un coup de poignard dans la poitrine de ces figures religieuses corrompues grimées en dieux modernes. Pendant des années, j’ai essayé de dissimuler mes racines hardcore et j’ai fait en sorte que le songwriting de War Curse ne soit pas influencé par ces origines musicales. « Miracle Broker » est une exception à cette règle. C’est un titre sombre, lourd et frontal mais aussi très accrocheur. En quelque sorte, on pourrait dire que c’est du crossover réinventé. » (Justin Roth, guitare)