RESOLVE : un single avec ten56. et Paleface

Communiqué: À désormais deux semaines de la sortie de son nouvel album Human, Resolve revient avec « Older Days ». Un single avec lequel le quartet Lyonnais innove une fois de plus et invite deux guests prestigieux pour partager le micro : Aaron Matts (ten56.) et Zelli (Paleface swiss). Après l’appel à l’unité qu’était « New Colors », la formation de metal(core) moderne s’attaque ici à ses démons intérieurs et conjugue parfaitement modernité, talent et efficacité.

Human sortira le 15 Septembre via Arising Empire.

« Nous sommes fiers que Resolve a une certaine forme d’imprévisibilité. « Older Days » est probablement la chanson la plus excentrique que nous ayons jamais écrite. Elle contient à la fois une ambiance trap / hiphop et les riffs les plus étranges que vous ayez jamais entendus de notre part. » (Robin Mariat, basse)

« Ce titre renvoie au réconfort que je trouve dans le fait de m’abandonner à mes démons intérieurs, au point que m’en débarrasser ferait de moi une personne totalement différente que j’ai peur de rencontrer. » (Anthony Diliberto, chant)

« Lorsque la question des singles s’est posée pour Human, nous savions que c’était le titre sur lequel nous devions essayer quelque chose de différent. Nous avons donc fait appel à deux des chanteurs les plus doués que nous connaissons : Aaron de ten56. et Zelli de Paleface Swiss. Nous avons d’ailleurs trouvé cela vraiment cool de filmer les trois chanteurs en train d’interpréter ce titre ensemble. Et c’était très impressionnant de voir ces gars le faire aussi parfaitement qu’ils l’ont fait. Anthony, Aaron et Zelli sont parmi les chanteurs les plus talentueux de notre scène. » (Robin Mariat, basse)

Formé en 2016, Resolve a fait ses premières armes avec l’EP Rêverie dès 2017 suivi du single « Carmela » en 2018. Mais c’est définitivement avec Pendulum en 2019 qu’ils trouvent leur son définitif : un mélange d’énergie, de mélodies, de rage et d’émotions. Repéré par Arising Empire, Resolve embraye avec la sortie de son premier album Between Me And The Machine en 2021. Depuis, le groupe continue son ascension comme le prouvent facilement sa récente tournée européenne en compagnie de While She Sleeps ou encore son passage sur la Warzone du Hellfest en juin dernier.