NERVOSA dévoile en vidéo « Jailbreak »

Les brésiliennes de NERVOSA qui sortiront un nouvel album intitulé « Jailbreak » le 29 septembre via Napalm records, viennent de dévoiler le titre éponyme en vidéo. C’est à voir ci-dessous

Communiqué: La machine Thrash Metal endiablée NERVOSA présente un tout nouveau clip vidéo pour illustrer le deuxième extrait de son cinquième album, Jailbreak, dont la sortie est prévue le 29 septembre 2023 chez Napalm Records ! Incontrôlable, cet assaut de quatre femmes au sommet de leur art démarre par un refrain implacable, typique du Thrash Metal, et de rugissantes attaques à la hache. Le titre révèle un pouvoir pur et brutal, et est accompagné d’un clip vidéo qui montre toute l’énergie et la force de ce puissant quatuor.

Jailbreak marque le point de départ décisif d’une nouvelle ère dans la carrière du groupe, car c’est le premier album sur lequel la guitariste et fondatrice Prika Amaral prête sa voix, dévoilant ainsi un tout nouveau line up complété par la talentueuse et chevronnée Michaela Naydenova à la batterie, Hel Pyre à la basse et Helena Kotina à la guitare.

À propos de « Jailbreak », Prika Amaral et Helena Kotina expliquent :

« Cette chanson représente les racines de ce nouvel album. Helena et moi adorons les motos, et nous voulions écrire une chanson qui transmette un sentiment de liberté aux gens, car c’est ce que nous ressentons lorsque nous roulons. « Jailbreak » inclut aussi l’un des plus grands duos de guitare – vous serez surpris de l’entendre en live. J’ai hâte ! »