Live Report : MEGADETH à L’Olympia (Paris)

MEGADETH à L’Olympia c’est l’évènement du mois d’août à Paris et ça valait de bien de sacrifier quelques jours de congés pour rentrer un peu plus tôt et assister au concert. C’est à 21h00 passées de quelques minutes que le concert débute pour 1h20 de show. Un set un peu court. C’est passé tellement vite, vu la qualité du concert proposé qu’on aurait pas dit non à 15/20 minutes de plus. Surtout que le groupe n’a joué qu’un seul titre du dernier album « The Sick, the Dying… and the Dead! »… Mais revenons au début du concert.

Le concert débute comme à son habitude depuis quelques temps déjà avec le titre « Hanger 18 » qui satisfait toujours le public avec son groove accrocheur. Un morceau idéal pour démarrer le set. L’Olympia étant complet, c’est un public massé devant la scène qui va tout au long du concert se faire entendre et ravir Dave Mustaine et sa bande. Car il faut avouer qu’autant le groupe a offert un très bonne prestation, le public a été à la hauteur !

Le groupe enchaine ensuite sur « Dread and the Fugitive Mind » et « Angry Again« , avant de se lancer dans un « Sweating Bullets » d’une précision chirurgicale et ultra catchy. Sur scène ça bouge partout, ça headbangue, et tout le monde change de place volontairement pour aller au devant de tout le public. Dirk Verbeuren, une nouvelle fois très en forme, est aussi bien présent sur scène, n’hésitant pas à se lever pour haranguer la foule.

Dave Mustaine profite d’un moment de calme pour parler du dernier album « The Sick, the Dying… and the Dead!« , et préciser qu’il a connu un beau succès en France, avant de lancer « We’ll Be Back« . L’unique extrait de ce dernier opus. Mais qui permet à MEGADETH de remettre en avant son agressivité via le tempo endiablé du titre. Si seulement nous avions pu avoir quelques extraits supplémentaires de cet excellent opus….

Bien entendu, MEGADETH à Paris, ne peut pas passer à côté de « A tout le monde« , qui va bien entendu connaître une réponse incroyable de la part du public qui va chanter le refrain en français avec force, couvrant même la sono ! Ce qui est toujours incroyable car le public français est connu pour aimer les groupes qui chantent en anglais, mais il est toujours ultra motivé pour chanter en français lorsqu’on lui propose en concert. Le public va aussi reproduire cette intensité avec le titre suivant « Tornado of Souls« .

Le concert va s’achever avec « Symphony of Destruction« , « Peace Sells » et « Holy Wars… The Punishment Due » comme rappel.

MEGADETH était très en forme ce soir. Un son parfait. Une super ambiance. Dave Mustaine était content d’être là, voir peut être même un peu surpris par autant de vigueur de la part du public. Le groupe au complet, a offert une excellente prestation. Bravo et à bientôt Dave !