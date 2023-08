JOB FOR A COWBOY de retour après dix ans d’absence

Communiqué: Après près d’une décennie de hiatus, Job For A Cowboy revient avec « The Agony Seeping Storm ». Non seulement ce nouveau single fait sortir le quatuor arizonien de son silence mais surtout cet inédit annonce un nouvel album pour 2024 (et qui sortira via Metal Blade Records). Un retour placé sous le signe du death metal, de la technicité et de la brutalité protéiforme.

Formé en 2003 à Glendale (Arizona), Job For A Cowboy a frappé très fort dès son premier album Genesis (qui atteindra la 54ème place du US Billboard 200 et qui s’écoulera à 13 000 copies la semaine de sa sortie). Deux ans après ses débuts studios, la bande revient en 2009 avec un second long-format : Ruination (qui, lui, se classera 42ème et se vendra à 10 600 copies lors de sa première semaine de commercialisation). Le groupe enchaîne avec Demonocracy en 2012 et participe à de nombreux festivals spécialisés (Sounds Of The Underground, Download Festival, Mayhem Festival, Summer Slaughter, Graspop Metal Meeting, and Wacken Open Air, etc.). En 2014, Job For A Cowboy sort Sun Eater, un quatrième album unanimement salué par les fans et la critique. Dix ans plus tard, la bande revient avec son œuvre la plus volatile à ce jour.

Cet album à venir, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, se veut aussi varié que brutal et conceptuel. Une volonté qu’illustre parfaitement son premier single. Mélange hybride de death metal, de riffs non conventionnels et de schémas de composition presque mathématiques, « The Agony Seeping Storm » n’est pas sans rappeler les novateurs incontournables du genre comme Cynic, Atheist ou Gorguts. Aucun doute possible donc : Job For A Cowboy reprend les choses exactement là où Sun Eater les laissait.

« ‘The Agony Seeping Storm’ donne un parfait aperçu de notre prochain album. Son concept a été inspiré par l’un de nos amis proches qui s’est lancé dans une quête acharnée de l’illumination divine par l’abus incessant de drogues hallucinogènes. Cependant, au fur et à mesure, qu’il s’enfonçait dans ces expérimentations, il a commencé à présenter des troubles bipolaires et schizophréniques. Il en est venu à croire que, en consommant ces substances, il pouvait accéder à une réalité alternative et ésotérique dans laquelle il rencontrait des personnages bibliques. Cette chanson reflète ses pensées, ses idées et ses expériences. » (Jonny Davy, chant)