WAYS dévoile une vidéo pour « Erase »

Communiqué: « Erase », c’est le regret de ne pas avoir su voir le mal être d’une personne chère pendant la période où elle était en pleine construction. C’est l’incapacité à être empathique, même lorsque les sentiments peuvent être évidents.

Au croisement de diverses influences et courants musicaux, Ways. propose une musique puissante, dynamique et mélodique jouant entre l’Alternatif, le Metal, et le Post Hardcore. Le groupe est notamment influencé par des groupes tels que Architects, Alexisonfire, The Ghost Inside, Thrice, ou encore Underoath.

Après l’ouverture pour des groupes tels que Sidilarsen (FR), Full Throttle Baby (FR), Napoleon (UK), Svalbard (UK), The Prestige (FR), Bukowski (FR), RESOLVE (FR), plusieurs tournées en Espagne, une tournée incroyable à Cuba en Mai 2019 et une participation à l’un des plus gros festival Metal du Portugal, à savoir le Vagos Metal Fest en compagnie notamment de Dagoba (FR) ou encore Jinjer (Ukraine), Ways. continue sa route.