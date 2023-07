VOIVOD : Morgöth Tales

Voici 40 ans que le combo québécois arpente les scènes internationales et ça n’est pas la super prestation du groupe au HELLFEST cette année qui nous fera dire que l’énergie et la passion sont entamées d’un millimètre ! VOIVOD est toujours lui même, toujours aussi spécial, toujours aussi bon. Surtout quand on revient un peu en arrière, dans les années 80 pour être précis, sortir des albums comme « Rrröööaaarrr », « Killing Technology » ou encore « Dimension Hatröss » quelle incroyable surprise, quelle incroyable audace.

Alors pour fêter ses 40 années, le groupe dévoile « Morgöth Tales », un morceau original et des titres repris pour l’occasion. Mais pas en tant que Best Of mais un assemblage montrant ô combien le groupe est à part sur la scène Metal. Un Ovni qu’il faut apprécier à sa juste valeur car il mérite toute notre attention encore, aujourd’hui, et toujours, pour les prochaines années.

Pourquoi écouter:

– VOIVOD est unique tout comme sa musique

– Les mélodies et les riffs si spécifiques

– La surprise des arrangements