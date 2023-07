Thy Art Is Murder publie une vidéo pour le nouveau single « Keres »

Thy Art Is Murder vient de publier une vidéo pour le nouveau single « Keres ». Le titre provient du nouvel album « Godlike » prévu pour le 15 Septembre.

Un hymne death metal de la taille d’un stade, « Keres » a tout pour plaire : des couplets écrasants, des refrains colossaux, un solo de guitare urgent et le chant du frontman CJ McMahon qui démolit tout sur son passage en enfonçant son hameçon directement dans votre cerveau.

le guitariste Andy Marsh nous en parle

« Ce n’est pas souvent que nous avons un tel niveau d’excitation pour présenter un nouveau single au monde. Keres est un hymne métallique rempli de couplets et de refrains, dépouillant une partie de la complexité qui aurait pu entraver les tentatives précédentes de livrer une chanson de cette ampleur. Dans la mythologie grecque ancienne, le Keres était un lutin maléfique qui se nourrissait des morts, mais qui ne pouvait pas participer à des actes de violence. Nous pensons que ce comportement est aussi pertinent dans l’arène de l’information et de la politique qu’il l’était sur les anciens champs de bataille »

Thy Art Is Murder s’est hissé parmi les meilleurs groupes de métal extrême grâce à une ascension souterraine fulgurante, aussi explosive que la descente apparemment inévitable de l’humanité vers le malheur et la mort. Avec leur nouvel album, Godlike, le groupe australien le plus brutal depuis la franchise Mad Max de George Miller invite le public du monde entier à le rejoindre dans un nouvel Armageddon.

Sixième album explosif de l’arsenal du groupe, Godlike confirme que Thy Art Is Murder est le porte-flambeau moderne du death metal. Bande-son d’une dystopie postmoderne qui divise, Godlike permet à Thy Art Is Murder d’explorer de nouvelles profondeurs et dynamiques sans sacrifier une once de l’intensité ou de l’urgence sur lesquelles le groupe a bâti sa carrière.

Enregistré avec leur producteur et mixeur de longue date, Will Putney, sur les 10 titres nihilistes de l’album, Thy Art Is Murder est passé maître dans l’art de délivrer des coups de poing tranchants, des descentes gutturales et de groover avec un athlétisme et une confiance musclés. Le frontman CJ McMahon donne sa meilleure performance à ce jour en égrenant des paroles qui traitent de la façon dont les cycles de violence se perpétuent au fil du temps et du sentiment de séparation dans un monde hyper-polarisé.

Tracklisting:

1. Destroyer of Dreams

2. Blood Throne

3. Join Me In Armageddon

4. Keres

5. Everything Unwanted

6. Lesson in Pain

7. Godlike

8. Corrosion

9. Anathema

10. Bermuda

Le blackened death metal de Thy Art Is Murder a interpellé, provoqué et inspiré le public du monde entier. Grâce à un travail acharné, Thy Art est devenu l’un des groupes de metal extrême les plus populaires que l’Australie ait jamais produit, marquant l’histoire à sa façon. Soutenus par une discographie sans compromis, les deux nominés aux ARIA-Awards ont pulvérisé les records de classement dans leur pays natal, en tant que premier groupe de metal extrême local à débuter dans le Top 5 avec Dear Desolation en 2017.

Leurs performances électrisantes et incendiaires ont permis au groupe de faire d’innombrables tours du monde, devenant les compagnons de tournée de titans du genre comme Cannibal Corpse, Slayer, Kreator, Lamb Of God, Killswitch Engage et Parkway Drive, tout en jouant dans des festivals cruciaux comme Summer Breeze, Download, Graspop et Wacken.

A voir en concert en France

16 octobre : Lyon/Transbordeur

20 octobre : Paris/Elysée Montmartre