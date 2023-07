THE RAVEN AGE : Blood Omen

« Blood Omen » est le troisième album de THE RAVEN AGE qui a démarré sa carrière en 2014. Le groupe a pu tourner avec le combo de Steve Harris, British Lion ou encore Tremonti et plus récemment Killswitch Engage et Anthrax. Le groupe revient donc avec son Metal Alternatif moderne qui sait plaquer des mélodies accrocheuses et des riffs incisifs. La production est ultra précise et tout est clair afin d’apprécier chaque arrangement et chaque instrument.

Pourquoi écouter:

– Les mélodies

– La qualité et la dextérité des musiciens

– Le côté moderne de ce metal alternatif