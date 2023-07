The HU dévoile une vidéo pour « Mother Nature » avec en guest Laura Pergolizzi

Communiqué: La sensation rock mongole acclamée dans le monde entier THE HU est ravie de sortir l’édition de luxe de son deuxième album acclamé de 2022 RUMBLE OF THUNDER via Better Noise Music. L’album étendu comprend sept nouveaux morceaux, dont quatre que le groupe a partagés au cours des derniers mois, dont deux versions acoustiques de « Bii Biyelgee » et « Mother Nature », ainsi que deux singles nouvellement enregistrés avec des artistes invités : « This Is Mongol ( avec William Duvall d’Alice In Chains) » et « Black Thunder (avec Serj Tankian et DL de Bad Wolves) ». Pour célébrer davantage la sortie de RUMBLE OF THUNDER: DELUXE ALBUM, THE HU a partagé le clip vidéo de la version mise à jour de « Mother Nature » mettant en vedette la célèbre auteur-compositeur-interprète LP (Laura Pergolizzi) dont le succès mondial en tant qu’artiste solo, en plus de leur écriture crédits sur des chansons d’artistes de renom tels que Cher, Rihanna, Céline Dion et Christina Aguilera, a attiré plus de 4,6 millions d’abonnés YouTube.

« Mother Nature » (Mère Nature) raconte les similitudes entre la relation avec sa mère et la connexion entre les humains et la Terre. En Mongolie, les mères sont très appréciées et respectées et on pense que même après la mort, l’âme d’une mère protège son enfant car son amour est sans limite. Tout le monde sur terre est né d’une mère et, en quelque sorte, la Terre une autre mère qui les a portés à ce monde. Après avoir été nommés « Artistes de la paix » par l’UNESCO pour 2023, THE HU a partagé une version acoustique de « Mother Nature » à l’occasion de la Journée mondiale de la Terre plus tôt cette année et a annoncé son intention de planter 12 000 ormes de Sibérie dans la zone désertique aride de Le sud-est de la Mongolie sous la forme de leur logo en partenariat avec l’institution environnementale, SHAMBALE2056 Engineering Campus, LLC. « Mother Nature » représente l’engagement du groupe à sensibiliser aux problèmes environnementaux et à aider à construire un respect de la nature à l’échelle mondiale.

LP s’est exclamé « J’étais plus qu’honoré de rejoindre The Hu sur leur belle chanson et de contribuer quelques paroles et voix à un hommage déjà magnifique à notre précieuse planète ».