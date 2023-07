TesseracT dévoile une vidéo pour le single « War Of Being »

TesseracT vient de dévoiler une vidéo pour le single « War Of Being » tiré du nouvel album « War Of Being » prévu pour le 15 Septembre via Kscope.

A noter la venue du groupe en France en Janvier 2024:

19 JAN, Villeurbanne

23 JAN, Paris

25 JAN, Strasbourg