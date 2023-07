Sylosis partage une vidéo pour le titre « A Sign Of Things To Come »

Sylosis vient de partager une vidéo pour le titre « A Sign Of Things To Come » et tiré de l’album éponyme prévu pour le 8 septembre prochain. A noter la venue du groupe en compagnie de Malevolence, Guilt Trip & Justice For The Damned: 11/17 Paris, FRA – Petit Bain

11/18 Besancon, FRA – La Rodia

11/19 Lyon, FRA – CCO La Rayonne

11/25 Toulouse, FRA – Usine A Musique





