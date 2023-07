SKÁLMÖLD dévoile le single « Verðandi » !

Communiqué: Les icônes du Viking Metal SKÁLMÖLD présentent aujourd’hui leur deuxième single héroïquement catchy « Verðandi », ainsi que le clip officiel. Avec ce premier album en cinq ans, le sextuor islandais s’apprête à dévoiler Ýdalir, son sixième opus, dont la sortie est prévue pour le 18 août 2023 chez Napalm Records.

Mené par un chant rythmique, « Verðandi » est un titre inoubliable de par ses guitares entraînantes et parsemées de mélodies au hautbois. Alors que la première moitié du morceau est dominée par de lourds éléments folk et death metal, les fortes vibrations opérées par les growls sont atténuées par le son de l’océan et les mélodies d’un orgue fragile.

Les fans sont impatients de découvrir les nouvelles chansons du groupe, ainsi que ses performances énergiques, notamment lors de son retour à l’affiche de festivals européens tels que le Wacken et le Summer Breeze !

À propos de « Verðandi », Björgvin Sigurðsson déclare :

« Nous vous présentons notre deuxième single « Verðandi », extrait de notre prochain album. Des parties de l’histoire d’Ullur sont racontées du point de vue des Nornes : Urður, Verðandi et Skuld. Le passé, le présent, et le futur. Les Nornes vivent au pied de l’arbre Yggdrasil, d’où elles tissent les fils du destin de tous les hommes. Les trois Nornes ont chacune leur propre chanson sur l’album, et sur ce nouvel extrait, nous pénétrons dans le royaume du présent avec Verðandi.

On identifie sur cette chanson un sentiment classique de deux manières. Premièrement, elle est fortement inspirée des styles standards du Metal et contient une atmosphère old school. Deuxièmement, elle peut être considérée comme une chanson classique de SKÁLMÖLD, poussée par une mélodie catchy et inspirée de la folk, tout en gardant ce côté lourd et épique. »

Björgvin ajoute :

« Ce titre est l’un de mes préférés de l’album, et je suis ravi du résultat. Nous prenons un grand plaisir à le jouer, et avons réalisé lors du tournage du clip qu’il ferait partie de nos futures setlists pendant longtemps. Avant de cliquer sur Play, je dois vous prévenir que la mélodie est incroyablement catchy et vous hantera dans votre sommeil des nuits durant. Vous êtes prévenus !

Bye ! »

Tournée Ýdalir en Europe :

Avec Metsatöll & Atavistia

13.10.23 DK – Copenhagen / Lille Vega

14.10.23 DE – Hamburg / Headcrash

15.10.23 DE – Trier / Mergener Hof

16.10.23 DE – Köln / Gebäude 9

17.10.23 FR – Paris / Backstage O’Sullivan

18.10.23 CH – Monthey / Pont Rouge

19.10.23 CH – Solothurn / Kofmehl Raumbar

20.10.23 FR – Sélestat / Rock Your Brain Festival

21.10.23 DE – Mannheim / MS Connexion

22.10.23 DE – München / Backstage

23.10.23 AT – Wien / Szene

24.10.23 AT – Graz / Explosiv

25.10.23 HU – Budapest / Analog Music Hall

26.10.23 SK – Kosice / Collosseum

27.10.23 PL – Bielsko-Biala / Rude Boy

28.10.23 PL – Lublin / Studio