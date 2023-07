Sevendust lance une vidéo pour le single « Superficial Drug »

Sevendust qui va sortir son 14ème album intitulé « Truth Killer » ce vendredi, vient de lancer une vidéo pour le single « Superficial Drug » à voir ci-dessous.

Communiqué: Suivant la tendance engagée par le single « Everything » dans les charts radiophoniques trois jours avant la sortie de son nouvel album, le groupe nommé aux Grammys SEVENDUST dévoile aujourd’hui un nouvel extrait de Truth Killer, son quatorzième opus et le premier chez Napalm Records.

« Superficial Drug » est un titre rock introspectif dont l’approche dynamique et mélodique confirme la signature sonore de SEVENDUST. Lajon Witherspoon, Clint Lowery, John Connolly, Vince Hornsby et Morgan Rose ont retrouvé J.T. Ibanez (P.O.D., Loveless, Orianthi) pour la troisième fois afin de créer les visuels de Truth Killer. Le clip met en scène une performance du groupe entouré de figures masquées et encapuchonnées, symbolisant les « drogues superficielles », et dont l’objectif est de compromettre puis d’anéantir les musiciens.

Du titre d’ouverture introspectif « I Might Let The Devil In » au son classique de SEVENDUST sur « Fence », les douze pistes de Truth Killer révèlent un quintette tout aussi efficace aujourd’hui que sur son premier album sorti en 1997. « Truth Killer », « No Revolution » et « Holy Water » font fusionner des éléments classiques de SEVENDUST avec quelques révisions ça et là, guident leur perspective sur le monde moderne et montrent un style varié qui a permis au groupe de rassembler une légion de fans fidèles. « Fence », le premier single dévoilé, est la dernière piste de l’album et s’accompagne d’un clip animé dirigé par Ollie Jones.

SEVENDUST a également dévoilé les récents clips des titres « Everything » et « Holy Water ». Ce nouveau disque a été produit par Michael « Elvis » Baskette, ami et collaborateur de SEVENDUST.