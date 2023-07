RESOLVE appelle à l’unité avec son single « New Colors »

Communiqué: Resolve ne s’arrête jamais ! Alors que le quatuor Lyonnais enchaîne les festivals d’été (avec, notamment, des passages remarqués au Hellfest, au Resurrection Fest ou encore au Plane’R Fest), il propose ce jour un nouveau single. Extrait, tout comme « Move To Trash » et « Death Awaits », de l’album Human à paraître le 15 Septembre chez Arising Empire, « New Colors » est un morceau volontairement direct et sans artifices. Un titre prenant la forme d’un questionnement sur notre rôle dans la destruction de la planète et notre inévitable extinction en tant qu’espèce. Le tout avec, pour bande-son, un metal moderne taillé pour la scène. Et en parlant de live, Resolve s’empressera de défendre Human sur les planches dès la fin Septembre en se lançant dans une tournée hexagonale en tête d’affiche.

« Nous sommes tous les quatre assez âgés pour comprendre par nous même que nous approchons inévitablement de la fin de notre ère en tant qu’espèce. Plus tôt ce mois, le record de la température mondiale la plus élevée a de nouveau été battu. Nous avons passé le point de non-retour il y a bien longtemps. Comme le chante Anthony dans le refrain « it’s too late for saving our souls, rather fail together than triumph alone » (il est trop tard pour sauver nos âmes, mieux vaut échouer ensemble que triompher seul). Autrement dit : aucun d’entre nous ne s’en sortira seul, « New Colors » est notre appel à l’unité.

Musicalement, « New Colors » est certainement le titre le plus direct que nous ayons composé – couplet, refrains, pont ; rien de tape-à-l’œil ni de technique. Mais c’est aussi l’une des nos chansons les plus fortes en émotions et nous sommes impatients de la jouer en live. Je suis sûr qu’elle donnera naissance à de beaux moments de communion avec le public. » (Robin Mariat, Basse)

Formé en 2016, Resolve a fait ses premières armes avec l’EP Rêverie dès 2017 suivi du single « Carmela » en 2018. Mais c’est définitivement avec Pendulum en 2019 qu’ils trouvent leur son définitif : un mélange d’énergie, de mélodies, de rage et d’émotions. Repéré par Arising Empire, Resolve embraye avec la sortie de son premier album Between Me And The Machine en 2021. Depuis, le groupe continue son ascension comme le prouvent facilement sa récente tournée européenne en compagnie de While She Sleeps ou encore son passage sur la Warzone du Hellfest en juin dernier.