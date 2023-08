PERIPHERY annonce une nouvelle tournée Européenne

PERIPHERY sera en en France en février prochain ! La date fait partie de la nouvelle tournée Européenne que le groupe vient d’annoncer.

Communiqué: Periphery, qui a récemment annoncé sa première tournée en tête d’affiche aux États-Unis pour soutenir Periphery V: Djent Is Not A Genre, a étendu ses sorties live limitées en Europe, donnant ses premiers spectacles sur le continent depuis 2019 dans ce qui est surnommé « The Wildfire European Tour » . Les billets pour les dates nouvellement annoncées sont en vente ce vendredi 4 août à 10 h, heure locale.

« Ce sera notre première tournée en Europe depuis environ 4 ans et demi » déclare Jake Bowen « Maintenant que Periphery V est sorti, je sais que nous sommes tous ravis de visiter certains de nos endroits préférés et de jouer des chansons du nouveau disque. Nous ‘ Je suis à la recherche de très bonnes options de support et j’annoncerai ces groupes très bientôt. Ces concerts vont être dingues, à bientôt !« .