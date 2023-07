Orbit Culture lance le nouveau single « From The Inside »

Le groupe suédois Orbit Culture viennent de lancer le nouveau single « From The Inside » à découvrir ci-dessous. Ce single est tiré du nouvel album « Descent » prévu pour le 18 Août via Seek & Strike.

« Descent » track listing:

01 – “Descending”

02 – “Black Mountain”

03 – “Sorrower”

04 – “From The Inside”

05 – “Vultures Of North”

06 – “Alienated”

07 – “The Aisle Of Fire”

08 – “Undercity”

09 – “Descent”

10 – “Through Time”