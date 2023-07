Monolord dévoile deux nouveaux titres en streaming

Monolord vient de dévoiler deux nouveaux titres à écouter ci-dessous. Il s’agit d’un single à l’ancienne, intitulé « It’s All The Same » et composé de deux titres « Glaive (It’s All The Same) » et « The Only Road » qui sortiront le 8 septembre via Relapse.