LORD OF THE LOST dévoile le nouveau clip de « Reset The Preset »

Communiqué: LORD OF THE LOST présente aujourd’hui le clip officiel de son titre « Reset The Preset », extrait de son album numéro 1 Blood & Glitter ! Après avoir représenté l’Allemagne au concours de l’Eurovision en mai, la carrière du groupe est plus fructueuse que jamais : ses derniers concerts en première partie d’Iron Maiden se rapprochent, et son planning chargé inclut les festivals européens dont le Wacken en août et le Rockharz Open Air ce week-end, ainsi que d’autres shows en tête d’affiche et le LORDFEST dont les places partent très vite !

À propos de « Reset The Preset », LORD OF THE LOST explique :

« En phase avec le titre de la chanson, nous avons décidé de créer ce clip d’une toute nouvelle manière. Les costumes, les lumières, les couleurs, le contenu… Toutes les décisions de l’aspect créatif ont été prises par d’autres personnes, à savoir notre photographe et vidéaste de tournée Lennard Schmitt, qui a une forte appétence pour l’art absurde. Avec Lennard pour directeur, nous avons ‘réinitialisé nos réglages’ et nous sommes laissés surprendre avec cette vidéo, du début à la fin. Le résultat est assurément criant et l’oeuvre d’art la plus étrange que nous ayons dévoilé. »

Sur son huitième album, LORD OF THE LOST instaure une nouvelle ère à partir de visuels glam rock des années 70 ajoutés au mélange new wave et pop des années 80 et d’influences gothiques et électroniques de son style Metal moderne, un ensemble apprécié par les fans et les critiques.

Tracklist de Blood & Glitter – édition Earbook 2 CDs :

Blood & Glitter Leave Your Hate In The Comments Absolute Attitude The Future Of A Past Life No Respect For Disrespect Reset The Preset Destruction Manual Dead End Leaving The Planet Earth Forever Lost Save Our Souls One Last Song The Look (Roxette Cover)

Bonus CD – More Blood & More Glitter

The Curtain Falls Blood & Glitter We Are Immortal The Sound Of Violence I Of The Storm See Me Fall noituLOVEr Not My Enemy Destruction Manual Schwarz Tot Gold One Last Song Blood & Glitter Not My Enemy Leaving The Planet Earth Blood & Glitter

Blood & Glitter est disponible dans les formats suivants :

2 vinyles de couleur recyclée

Edition Earbook 2 CDs – SOLD OUT !

Coffret Deluxe DVD + sac + pendentif – exclusivité shop Napalm Records – SOLD OUT !

Digisleeve 1 CD

Mediabook 2 CDs

Format digital

LORD OF THE LOST en live en 2023 :

Après toute une année passée à performer, incluant la tournée en première partie d’Iron Maiden, une tournée acoustique, plusieurs apparitions en festival et son propre festival Lordfest, LORD OF THE LOST a de nouveau été convié par le groupe légendaire Iron Maiden pour assurer les dates européennes, en plus de concerts prévus dans de grands festivals et des clubs, en tant que têtes d’affiche et première partie pour Powerwolf et Amon Amarth.

Tournée Blood & Glitter :

13.07.23 DE – Berlin SOLD OUT

28.07.23 DE – Wolfsburg

31.07.23 DE – Aschaffenburg SOLD OUT

02.08.23 DE – Karlsruhe SOLD OUT

23.09.23 UK – London

24.09.23 UK – Bristol SOLD OUT

26.09.23 UK – Southampton

27.09.23 UK – Nottingham SOLD OUT

28.09.23 UK – Wolverhampton

29.09.23 UK – Manchester SOLD OUT

30.09.23 UK – Glasgow SOLD OUT

06.10.23 AM – Yerevan

07.10.23 GA – Tbilisi

11.10.23 FR – Lille

12.10.23 FR – Savigny-le-Temple

13.10.23 FR – La Roche-sur-Yon

01.11.23 NL – Tilburg

04.11.23 BE – Ittre

The Future Past Tour avec Iron Maiden :

07.07.23 UK – London

26.07.23 DE – Dortmund

01.08.23 DE – Munich

Avec Amon Amarth :

11.07.23 DE – Rostock

Avec Powerwolf :

31.10.23 DE – Düsseldorf

02.11.23 DE – Ravensburg

03.11.23 DE – Bamberg

Festivals :

05.-08.07.23 DE – Ballenstedt / Rockharz

13.-16.07.23 CZ – Zlin / Masters Of Rock

20.-22.07.23 FI – Laukaa / John Smith Rock Festival

29.-30.07.23 DE – Cologne / Amphi Festival

02.-05.08.23 DE – Wacken / Wacken Open Air

12.-13.08.23 DE – Oldenburg / TabulaRaaza Festival

14.10.23 DE – Cologne / Unter Schwarzer Flagge

17.+18.11.23 DE – Leipzig / Gothic Meets Classic

LORDFEST 2023 :

09.12.23 DE – Hamburg

Tournée 2024 – les 15 ans de LORD OF THE LOST :

22.03.24 DE – Nuremberg

23.03.24 DE – Munich

24.03.24 IT – Trezzo sull’Adda

26.03.24 CH – Pratteln

27.03.24 FR – Grenoble

29.03.24 ES – Barcelona

30.03.24 ES – Madrid

02.04.24 FR – Paris

03.04.24 LU – Luxembourg

04.04.24 DE – Frankfurt

05.04.24 DE – Cologne

06.04.24 NL – Amsterdam

18.04.24 HU – Budapest

20.04.24 DE – Stuttgart

24.04.24 DE – Berlin

27.04.24 DE – Leipzig



Plus de dates seront annoncées bientôt…