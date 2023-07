Live Report: VOIVOD au Hellfest 2023 (Jour 3)

C’est sous le chapiteau d’Altar que se joue le concert de Voivod. Et on commence directement le concert par « Killing Technology ». Dans un effet nuageux, le quatuor arrive sur scène pour jouer son set de trash metal. Et le public acclame le groupe à leur arrivée.

Le chanteur Denis Bélanger va saluer le public venu voir Voivod ce soir. Il rappelle que c’est la quarantième année du groupe et que pour cela, ils vont jouer un concert traversant l’histoire du groupe. On a donc, pendant une heure, un concert qui traverse le temps avec des morceaux venant des premiers albums comme « Thrashing Rage » de Rrröööaaarrr ou « Killing Technology » de l’album éponyme, mais aussi des titres plus récents comme « Holographic Thinking » ainsi que « Sleeves Off » de Synchro Anarchy. C’est un véritable hommage aux plus anciens fans de Voivod avec un vrai balayage musical de toutes ces années.

Les fans répondent présents pour voir Voivod et on voit des pogos partir dans la foule, sur scène, ça bouge bien. C’est une belle ambiance qui est déployée sous le chapiteau. On a aussi la surprise d’avoir Eric Forrest qui est venu chanter « Rise » ainsi que « Voivod ». On peut noter aussi l’hommage de Denis Bélanger à Piggy, l’ancien guitariste du groupe décédé, ainsi qu’à Jason Newsted.

C’est un bon concert de thrash metal auquel on a pu assister sur la scène Altar. Avec une belle ambiance ainsi qu’une grande diversité de morceaux, le concert a pu toucher les plus jeunes festivaliers ainsi que les plus anciens. Un régal, surtout pour les connaisseurs du groupe québécois.