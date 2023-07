Live Report : TENACIOUS D au Hellfest 2023 (Jour 4)

Alors que le festival se dirige vers la fin, c’est l’arrivée de Tenacious D sur la Main Stage 1. Et le concert commence directement par le titre « Kickapoo » après une intro musicale. Très vite, on comprend que le show est un mélange entre un concert et un sketch de 1h10. Il est aussi conseillé d’avoir vu le film « Tenacious D in The Pick of Destiny » pour comprendre le lien avec les musiques. En effet, certains titres et jeux de scènes sont liés à l’histoire du film.

Le duo Jack Black-Kyle Gass prend la totalité de l’attention. Beaucoup d’interactions entre les deux rappellent le film et appuient sur le personnage d’un Jack Black prétentieux et petit chef au dessus d’un Kyle Gass plus discret. Jack Black va beaucoup prendre la parole. Il va remercier le public d’être là en insistant énormément sur « merci beaucu » dans le texte. Il explique aussi que toutes les histoires contenues dans les chansons sont des histoires vraies, ce qui provoque l’hilarité du public présent.

Il va aussi faire intervenir un technicien pour les flammes sur scène qui s’appelle « Biffy Pyro » et là encore, un sketch de ce personnage un peu pataud qui n’y arrive pas. Pour « The Metal », il arrête le concert en disant entendre un bruit étrange, qui s’avère être un homme déguisé en monstre de métal. On a aussi un concours de « Sax-a-Boom » avec d’abord Jack Black et son Sax-a-Boom puis Kyle Gass ramène le sien qui est à taille humaine. On a aussi la scène avec le diable qui est rejoué pour « Beelzeboss (The Final Showdown) » avec un guitariste possédé par le diable.

C’est sur « Fuck Her Gently » que se termine le concert de Tenacious D. C’est un spectacle très bien travaillé et exécuté. On est plus dans la comédie que le concert, mais c’est une expérience amusante à ne pas rater. Un super moment !